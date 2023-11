Make a li : Devenir « artisan d’un jour »

Communiqué

Lancé début novembre avec sept premiers ateliers, Make a li se veut le « Airbnb » de l’expérience artisanale. Le concept ? Pousser la porte de l’atelier d’un artisan afin de partager entre « artisans d’un jour » une initiation immersive (allant de la poterie, à la fabrication de sucettes péi en passant par la création de bagues en argent ou encore le travail du cuir) repartir avec un objet unique Made in Reunion by zot et la fierté du faire soi-même. À la clé pour les résidents comme nos touristes en quête d’expériences authentiques et inédites : une nouvelle façon de découvrir et surtout de vivre l’artisanat réunionnais.

Make a li prévoit d’élargir progressivement son réseau d’artisans dans des domaines aussi variés que la fabrication de savons, de planches apéritives en bois de tamarin, de la broderie ou encore de l’apiculture. Des ateliers co-créés, testés et validés pour célébrer la richesse, la diversité culturelle et la chaleur de l’accueil à la réunionnaise. Offrant ainsi aux curieux, locaux comme touristes, un accès en ligne simplifié à une variété d’ateliers à réserver à la place ou à privatiser. Des activités récréatives mais également éducatives à partager entre inconnus passionnés, entre amis, en famille, en couple en encore à l’occasion d’une sortie scolaire, d’un EVJF ou encore d’un team building pour renforcer les liens autour de valeurs fortes. Ou d’un bon cari cuisiné ensemble !

« Le savoir-faire c’est bien… mais le faire savoir aussi et même primordial à l’ère du digital ! » explique Camille Seewald, fondatrice de Make a li, ancienne publicitaire et autrice de guide touristiques. « J’ai imaginé Make a li comme un hommage à l’artisanat et aux artisans qui le font vivre, mais trop souvent invisibles, isolés voire dévalorisés ». En offrant une vitrine en ligne professionnelle aux ateliers d’artisanat, Make a li se donne comme mission de faire rayonner leur savoir-faire au delà de la seule vente sur les marchés, injustement concurrencée par le Made in China ou Madagascar… tout en leur permettant de diversifier leurs revenus en s’ouvrant à un nouveau public curieux de « faire par eux-même » et toujours plus nombreux depuis le COVID….

En favorisant la transmission des savoirs et en encourageant l’expérience plutôt que l’achat matériel, Make a li vise également à ouvrir les yeux des apprenants et notamment des enfants sur le juste prix du fait main. Car se glisser dans la peau d’un artisan le temps d’un atelier, c’est prendre conscience, en coulisses, de ce que cela demande en temps, en talent, en patience… et en matériaux. Une prise de conscience bienvenue à l’approche des fêtes. Ça tombe bien : des cartes cadeaux Make a li, valables sur tous les ateliers du site pendant un an sont d’ores et déjà prêtes à être glissées sous le sapin…