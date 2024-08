Maintien de la vigilance jaune vagues-submersion entre l’Ouest et le Sud et vents forts pour l’Est

Même si la houle s'amortit en cette fin de journée, Météo-France a malgré maintenu une vigilance jaune vagues submersion entre la Pointe des Galets et la Pointe des Aigrettes. "La mer reste peu accueillante au croisement de la houle australe et la houle d'alizé et des conditions dégradées persistent encore", indique le centre météorologique dans son dernier bulletin.