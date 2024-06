Mafate : La piste de la rivière des Galets accessible depuis ce matin

Bonne nouvelle pour les Mafataises et Mafatais, la piste de la rivière des Galets est officiellement accessible aux transporteurs agréés. Après plusieurs de mois de fermeture, la réouverture de cet axe majeur pour le cirque est un soulagement pour les habitants. Descendre dans les bas sera désormais plus court et les randonneurs pourront venir plus nombreux. Ayant souffert du mauvais temps de janvier, dont le passage de Belal, des travaux étaient nécessaires pour sécuriser les douze kilomètres de pistes.