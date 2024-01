Madagascar : La forte tempête tropicale Alvaro proche de Fianarantsoa

« Le système va poursuivre sa route en direction générale de l’est. Une sortie en mer entre Mananjary au Nord et Farafangana au Sud est envisagée mardi soir. Un ré-intensification en tempête tropicale modérée n’est pas exclue lorsque le système aura regagné la mer. La zone touchée par le cœur d’Alvaro peut connaître des conditions cycloniques. Dans le même temps, une houle cyclonique de 4 à 6 mètres déferle sur les côtes situées près du point d’impact », indiquait le site cycloneoi.com dans son bulletin d’hier soir.

Dans sa mise à jour publiée ce mardi 2 janvier au matin, le site spécialisé ajoute que la forte tempête tropicale, en approche de la ville de Fianarantsoa, « continue de générer du vent fort et d’importantes précipitations sur son trajet », même si elle est en phase d’atténuation.

Severe Tropical Storm #Alvaro makes landfall on New Year’s Day over southwestern Madagascar 🇲🇬 pic.twitter.com/2I6LGtLBKG

— Zoom Earth (@zoom_earth) January 1, 2024