Madagascar : Huit marins en prison pour avoir pêché illégalement 5 tonnes de requins

Huit pêcheurs kényans et sri-lankais ont été arrêtés et placés en détention pour avoir illégalement pêché plus de 5 tonnes de requins.

A Madagascar, des pêcheurs kényans et sri-lankais ont été arrêtés par les autorités locales pour pêche illégale de requins et d’ailerons de requins. Le bateau, arraisonné le 8 juillet à 87 km au nord-ouest de Nosy Be par le Centre de surveillance de pêche, opérait dans la zone du Banc de Leven sans licence officielle. Le navire a été conduit au port de Nosy Be pour constatation de l’infraction, annoncent le journal L’Express de Madagascar

Le bateau transportait huit pêcheurs étrangers et une cargaison importante comprenant 5210 kg de requins, 135 kg de requins salés, 70 kg d’ailerons de requins et 250 kg de poissons. Le Code de la pêche stipule qu’aucun navire ne peut pêcher dans les eaux malgaches sans licence. Les pêcheurs risquent une amende de 900 millions à 2,1 milliards d’ariary. Les pêcheurs ont été présentés à un juge d’instruction, samedi dernier. Ils ont été inculpés pour pêche sans autorisation et ne pas avoir effectué de déclaration d’entrée dans les eaux malgaches. Ils ont été reconduits en prison où ils attendront désormais d’être jugés, relate 2424.mg.

Madagascar abrite près de quatre-vingts espèces de requins, dont trente-sept sont menacées et inscrites sur la liste rouge de l’IUCN. Les ONG de conservation soulignent l’importance des requins pour l’équilibre écologique. Toutefois, les requins sont souvent victimes de surpêche en raison de la forte demande d’ailerons de requin, vendus à 60 dollars le kilo sur le marché international. Malgré les lois strictes et les efforts du ministère de la Pêche malgache pour lutter contre la pêche illégale, des pêcheurs continuent de contourner les règlements.