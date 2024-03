Lutte contre les dépôts sauvages : Une matinée engagée à Augustin-Panon

La SEMAC, en partenariat avec la commune de Bras-Panon, la CIREST et la gendarmerie nationale, a initié un programme visant à éradiquer les dépôts sauvages aux abords des habitations. L'annonce de cette initiative a été suivie ce mercredi par une opération de collecte d'encombrants, éliminant près de 3 m² de déchets variés au cœur de la résidence Augustin-Panon à la Rivière-des-Roches.

Pour donner une nouvelle vie à ces espaces, un ajout de terre a été effectué en collaboration avec la Brigade d’Environnement de la CIREST, accompagné d’une plantation de végétaux, grâce au service Environnement de la mairie de Bras-Panon. Les habitants du groupe d’habitations Augustin-Panon ont été conviés à participer activement à l’amélioration de leur environnement quotidien. Au cours de cette rencontre, une attention particulière a été portée aux enfants, invités à découvrir l’importance de préserver leur cadre de vie en s’engageant dans des activités telles que la plantation d’arbres.

Cette action ne se limite pas à un événement unique. La SEMAC prévoit de déployer cette initiative sur tous ses sites à Bras-Panon, soulignant l’importance de créer un environnement où les dépôts sauvages n’ont plus leur place. Les actions futures impliqueront la mise en terre et l’embellissement des sites touchés par ces dépôts, avec la participation active des enfants et des locataires, assurant ainsi la durabilité de cette démarche citoyenne.

Impliquer les riverains

« En impliquant les résidents dans la préservation de leur environnement, nous renforçons l’impact pédagogique de cette initiative. La communauté locale soutient cette action, même si les riverains ne sont pas souvent à l’origine de ces dépôts », explique Gildas Poulaye-Lila, chargé de Gestion Maintenance Environnement à la SEMAC.

Des réunions ont été organisées avec l’ensemble des collaborateurs et partenaires pour identifier les résidences touchées par ces dépôts sauvages. Au-delà de l’action d’aujourd’hui, ces initiatives se poursuivront tout au long de l’année 2024 sur les sites SEMAC de Bras-Panon, avec la résidence Fleur de Thé comme prochaine étape. Cette démarche vise à impliquer activement la communauté dans la préservation de son environnement et à améliorer la qualité de vie de ses habitants.