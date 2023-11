L’université se met au MMA

Des formations aux sports de combat sont dispensées à l’Université de La Réunion depuis des années. Ces pratiques continuent de se développer. Le campus du Moufia a d’ailleurs maintenant son propre grillage mural de MMA.

Les sports de combat sont depuis des années pratiqués à l’université. « On a été appelés à participer à la Coupe du Monde en Sambo en 2014« , rappelle Jimmy Mahé, représentant de la section combat à l’Université de La Réunion avant d’ajouter, « On a des compétiteurs et compétitrices qui ont combattu en Pancrace mais aussi en octogone en juillet. On avait un garçon et une fille, tous deux ont gagné. »

Les cours donnés à l’Université ne sont pas réservés qu’aux étudiants. « Il y a l’aspect SUAPS qui est la continuité de l’EPS et qui est réservé aux étudiants et il y a le côté club associatif qui est ouvert aux non-étudiants mais qui est limité« , précise-t-il, expliquant que les responsables veulent avoir une majorité d’étudiants dans leurs cours.

Jimmy Mahé affirme que la compétition n’est pas l’unique objectif de la section de combat à l’université : « Il y a aussi des formateurs pour se préparer à enseigner ou devenir arbitre. »

« L’Université nous fait confiance et nous a permis d’acquérir un dojo, le matériel, l’installation de sacs de frappe et la dernière acquisition a été le grillage mural de MMA homologué posé fin octobre« , détaille-t-il.

Il conclut : « J’encourage toutes les personnes à se lancer dans les sports de combat et de tenter l’aventure. On a eu l’exemple d’une de nos féminines qui s’est lancé l’année dernière et qui a fait le main event dans un octogone ! »