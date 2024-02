Loire : Tragique accident, 4 jeunes femmes décèdent, une grièvement blessée

Deux véhicules sont entrés en collision hier soir aux alentours de 19h sur l’autoroute A47, dans des circonstances encore mystérieuses.

L’un de ces véhicules transportait cinq jeunes femmes, et suite à la violence de l’impact, il a dévié de la route pour se retrouver sur le toit.

Les pompiers, au nombre d’une vingtaine sur les lieux, ont dû procéder à la désincarcération des cinq occupantes. Malheureusement, quatre d’entre elles sont malheureusement décédées. La cinquième personne, qui était la conductrice, a subi de graves blessures et a été évacuée en urgence vers l’hôpital.

Le conducteur et la passagère du second véhicule impliqué ont eu plus de chance, ne présentant que des blessures légères. Ils ont rapidement été pris en charge et transportés vers un service d’urgence pour recevoir les soins nécessaires. Quatre témoins choqués par la scène ont également été pris en charge par les secours.

Les forces de l’ordre ont lancé un appel à témoins pour faire toute la lumière sur les circonstances de cet accident.