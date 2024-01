Loi immigration : Le Conseil constitutionnel censure 40% du texte

Un budget d’investissement record, des projets de constructions à la pelle et un focus sur la sécurité, le maire de Saint-Paul a présenté le bilan de l’année 2023 et plus généralement de la première moitié de cette mandature. Les choix de la ville, la fin des nouveaux fast-foods ou un règlement plus dur avec la publicité, sont assumés et expliqués par Emmanuel Séraphin