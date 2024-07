Liquidation judiciaire prononcée pour le JiR

Ce mercredi, date de la fin de la période d’observation, les dirigeants du JiR accompagnés de leurs avocats et des représentants du personnel se retrouvent de nouveau à la barre du tribunal mixte de commerce pour solliciter la prolongation d’une nouvelle période d’observation de six mois. Le tribunal mixte de commerce a décidé de prononcer la liquidation judiciaire du Journal de l’Île. Toutes les filiales de la société (JIR OI, Clicanoo, Recto Verso, Régie espace publicitaire et Distribution presse OI) sont concernées par cette décision qui met fin à l’ensemble des activités dès aujourd’hui.

Le président du tribunal de commerce s’est expliqué sur cette décision : « La loi, c’est la loi. On est vraiment désolé pour les salariés. Il y a une possibilité de faire un recours, c’est une logique purement économique on dit stop. » Il a notamment rappelé qu’il ne s’agissait pas de la première procédure collective que le Journal de l’Île connaît et commente « il faut arrêter la fuite en avant« .

Jacques Tillier, PDG du JiR ne s’est pas exprimé à la sortie du tribunal. Le groupe Newco peut décider de faire appel, mais celui-ci ne sera pas suspensif. Dans ce cas, seul si le procureur de la République fait appel, ce dernier est suspensif et permet la reprise d’activité dans l’immédiat.

Depuis le 10 janvier dernier, le JiR qui rencontre des difficultés financières, était placé à sa demande en redressement judiciaire en attendant de trouver un nouveau plan d’activités. Plusieurs raisons avaient été évoquées par le média pour justifier l’ouverture de cette nouvelle procédure collective, la deuxième en l’espace de trois ans après la liquidation judiciaire de l’ancienne société : « un contexte financier délicat, le passif étant principalement composé de dettes sociales et fiscales, auquel il faut ajouter des éléments de conjoncture économique défavorables ».

Déclenché en avril, un plan de sauvegarde de l’emploi a vu le départ de près d’une trentaine de salariés sur les 108 salariés que compte l’entreprise. Il restait 75 employés dans les entreprises du NewCo qui se retrouvent ce soir sans activité.