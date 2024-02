Les prix du cacao s’envolent, une forte inflation attendue à Pâques

Le prix du cacao a augmenté en l'espace de 18 mois. La tonne se négocie actuellement à 5 874 et 5 386 dollars sur les marchés de Londres et de New York. Cette augmentation représente un pic sans précédent depuis 50 ans. Nul doute qu'à l'approche des fêtes de Pâques, cette augmentation aura une conséquence en bout de chaine pour le consommateur.