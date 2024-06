Les politiques de La Réunion réagissent à la dissolution de l’Assemblée nationale

Émeline K/BIDI, candidate sortante

Candidate 4ème circonscription« La dissolution de l’assemblée nationale, c’est l’aveu, par Macron, de l’échec total de sa politique. C’est une déroute historique. Lui qui se présentait comme le rempart contre l’extrême-droite aura été le meilleur directeur de campagne du Rassemblement National.

Les résultats de la Réunion et de l’Hexagone traduisent un rejet massif du cynisme et des mensonges de la majorité présidentielle.

Je me félicite, dans ce contexte, du score important obtenu par la liste Aubry-Omarjee, que j’ai soutenue, dans la 4ème circonscription.

Et je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont entendu notre message à Saint-Pierre, Petite-Île et Saint-Joseph.

Nous avons su incarner, à gauche, cette dynamique qui est porteuse d’espoir.

L’espoir, aujourd’hui, c’est le Front Populaire. C’est le rassemblement des forces de Gauche !

Après avoir combattu toutes les mesures anti-sociales du gouvernement, je poursuivrai ce travail de rassemblement et d’opposition.

JE SERAI CANDIDATE à cette nouvelle élection législative !

Je serai candidate face à tous ceux, à droite, qui ont applaudi Emmanuel Macron !

Je serai candidate face à tous ceux, dans le Sud, qui ont déroulé le tapis rouge au gouvernement et à ses représentants !

Je serai candidate pour le pouvoir d’achat, pour l’emploi et pour le respect des Réunionnais ! »

Joé Bédier, maire de Saint-André et président de l’UDSA

« Je tiens tout d’abord à féliciter le réunionnais Younous Omarjee pour sa réélection au parlement européen. Il était fondamental pour La Réunion de disposer d’un élu réunionnais d’expérience au sein de cette grande institution si stratégique pour notre région et son développement global. L’absence de représentation de qualité aurait été préjudiciable pour notre territoire et je tiens à remercier les électeurs pour leur mobilisation. Notre île est une région ultrapériphérique (RUP) qui bénéficie d’importantes subventions européennes qui permettent d’investir dans nos écoles, dans nos infrastructures sportives et notamment sur nos routes afin d’améliorer nos déplacements. A Saint-André, c’est plus de 30 millions d’euros de subventions européennes dont nous avons bénéficié en 2023. Les résultats de l’élections européennes à La Réunion illustrent essentiellement le ras le bol des citoyens vis-à-vis des problématiques que nous connaissons, c’est-à-dire le chômage, la vie chère, le logement et la précarité. Cela ne témoigne pas à mon sens d’une adhésion aux valeurs de l’extrême droite qui vantent le séparatisme, la division et le repli sur soi. En tant que Maire, je suis constamment confronté aux difficultés de nos concitoyens et je regrette parfois que des mesures sociales pragmatiques ne soient pas davantage engagées. Le Président de La République a décidé dès l’annonce des résultats de dissoudre l’Assemblée Nationale. Cette annonce historique rappelle à quel point nous vivons un moment politique crucial pour notre région et pour notre pays. Cette dissolution implique donc de nouvelles élections législatives dès le 30 juin prochain. Les réunionnais seront donc appeler aux urnes pour élire leurs représentants à l’assemblée nationale. L’union des forces populaires sera alors essentielle pour un avenir plus solidaire, plus juste et plus humain. »