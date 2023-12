Les Journées d’études indopacifiques à l’Université de La Réunion

L’Université de La Réunion accueillera le mercredi 13 décembre et jeudi 14 décembre 2023 les journées d’études indopacifiques organisées par l’association régionale des auditeurs de l’Institut des hautes études de défense nationale de l’océan Indien (AR 27) avec le soutien de nombreux partenaires : la Préfecture de La Réunion, le Conseil régional de La Réunion, le Conseil départemental de La Réunion, l’Agence française de développement, la Direction des Patrimoines, de la Mémoire et des Archives, la Société EXODATA.

Les deux journées de conférences présenteront huit tables rondes autour de quatre thématiques : Gouvernance, Enjeux de sécurité et souveraineté, Histoire et géopolitique et enfin Transition énergétique, innovation et connectivité.

Une trentaine d’intervenants panélistes s’attacheront à répondre à la thématique des journées d’études : « Paix et sécurité : enjeux et défis de la géopolitique de l’Indo-pacifique en océan Indien. Regards croisés : quels jeux d’échelles ? »

Une des singularités des journées d’études reposent sur les regards croisés portés par des experts de haut niveau, chercheurs venus d’Australie, d’Inde, du Japon, de La Réunion et d’Europe qui interrogeront ce concept « INDOPACIFIQUE » à la lumière d’enjeux globaux mais aussi territoriaux.

Cet événement organisé à La Réunion conforte la place des Outre-mers français dans l’articulation et l’architecture de sécurité que la France, deuxième puissance maritime par la superficie de la zone économique exclusive (ZEE) ,10.9 millions km², dont 97% borde ses outre- mer », selon les experts du Ministère des Armées, promeut.

Cet événement est aussi l’occasion de valoriser la recherche et l’innovation de La Réunion, premier Département et Région d’Outre-Mer (DROM) qui compte 873 100 habitants au 1er janvier 2023, selon l’INSEE.

Enfin, cet événement valorise aussi l’ensemble des partenaires institutionnels, universitaires, académiques, économiques et associatifs qui constituent un tissu vivant, riche et productif d’innovations intellectuelles au cœur de la zone Sud de l’océan Indien.

L’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) a apporté son soutien à l’association régionale des auditeurs de l’IHEDN océan Indien en labellisant les journées d’études indopacifiques.

Sensibiliser et acculturer le plus grand nombre d’acteurs, en particulier la jeunesse aux enjeux des questions de défense et de sécurité dans le cadre d’une vision globale géopolitique est un enjeu majeur.

Depuis 33 ans, l’association régionale des auditeurs de l’Institut des hautes études de défense nationale de l’océan Indien (AR 27) est fière d’agir et contribuer au rayonnement et à la promotion de l’esprit de défense dans l’océan Indien aux côtés de ses partenaires qu’elle remercie chaleureusement.

Rendez-vous à l’Université de La Réunion, les 13 et 14 décembre, amphithéâtre bioclimatique 550 à partir de 8H30.

L’entrée est gratuite sous réserve de s’inscrire ici :

http://t.univ-reunion.fr/3536