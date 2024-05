Les élus guadeloupéens se réunissent en congrès le 12 juin pour l’évolution constitutionnel de l’île

Le président du Conseil départemental de Guadeloupe a annoncé mardi 28 mai la convocation du XVIIIe Congrès des élus départementaux, régionaux, des parlementaires et des maires de la Guadeloupe. L'objectif majeur est la création d'une assemblée unique pour l'île afin de renforcer le pouvoir des élus locaux. Une décision qui sera soumise à la population par référendum.

La Guadeloupe fait un pas de plus vers une réforme constitutionnelle. Le 7 juin dernier, à l’occasion du dernier congrès des élus départementaux et régionaux, le projet d’évolution constitutionnelle a été voté à l’unanimité. Depuis plusieurs mois, la fusion des deux assemblées en une collectivité unique fait l’objet d’une large concertation.

Mardi dernier, Guy Losbar, président du Conseil départemental et président du congrès en exercice, en concertation avec le président du Conseil régional, Ary Chalus, a réuni le Conseil départemental en assemblée plénière. À l’unanimité, les élus ont voté la convocation du XVIIIe Congrès des élus départementaux, régionaux, des parlementaires et des maires de la Guadeloupe qui doit se dérouler le 12 juin prochain.

Ce congrès va rassembler les élus de la Guadeloupe afin de parlementer sur les enjeux d’amélioration des politiques publiques et d’évolution des institutions. Plusieurs thématiques seront à l’ordre du jour : les travaux de la commission mixte ad hoc en charge de la préparation des travaux du congrès, les mesures d’adaptation et création d’un pouvoir normatif autonome local, la répartition des compétences, l’architecture institutionnelle, l’hymne et symboles de la Guadeloupe.

« Le Congrès du 12 juin va pouvoir statuer, quant au type de compétences à prendre (…). Nous sommes dans une démarche d’évolution institutionnelle, pour avoir beaucoup plus de marge de manœuvre. Je prendrais deux exemples : la préférence locale en termes d’embauche et la protection du foncier guadeloupéen (…) », a expliqué Guy Losbar au micro de Guadeloupe la Première.

Les travaux des élus, répartis en sept ateliers, ont abouti à l’adoption de deux résolutions : la première sur les 153 propositions, la seconde sur la fusion et l’architecture institutionnelle. Au final, la décision de renforcer les pouvoirs des élus locaux appartiendra à la population au travers d’un référendum.