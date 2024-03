Les Chroniques de tonton Jules #165 : Fléaux, honte et décès

Lactalis, Leclerc… des fléaux à éviter

Lactalis, le plus grand groupe industriel laitier, et Leclerc, distributeur, sont à ranger au même rang : celui des destructeurs du monde agricole.

Leclerc est le distributeur imposant les contrats les plus léonins aux producteurs. A cause de Leclerc, les producteurs voient leurs bénéfices diminuer d’année en année. Sous peine de ne plus être référencés en gondoles !

Lactalis a la même politique envers nos producteurs laitiers.

A cause de ces géants du « fric d’abord », notre agriculture française, l’une des meilleures du monde, disparaît à vue d’oeil.

Vous je ne sais pas. Mais moi, par solidarité envers nos gens de la terre, par principe, je ne mets plus un pied chez Leclerc et n’achète plus un produit Lactalis.

« Rougail trafiqué » : la honte !

Inconcevable, innommable, impensable ! Il y en a qui osent tout et n’importe quoi, en cuisine, notre cuisine.

Je ne suis pas contre l’évolution mais… pas n’importe quoi ! Innover juste pour le plaisir de dire n’importe quoi et faire parler de soi, non !

Notre cuisine réunionnaise est unique, elle est évolutive. Ainsi… pour « fortifier » un bouillon d’ brèdes un peu léger, bien des marmitons ont ajouté quelques gouttes de siaw ou de sauce d’huitre. J’approuve.

Mais… Cette semaine, dans « Épicuriens à table » sur RFzéro, ce monsieur fier de lui a osé présenter son « rougail trafiqué » dont il semblait très fier et il est bien le seul.

Il a eu le culot de concocter un (tenez vous bien !) rougail de saucisses volailles fumées à la vanille, compotée d’ananas avec huile de coco et cotomili.

Excusez-moi, je vais gerber et je reviens. Beurk ! Arg !

Le pays « le plus légiféré au monde » (A. Bauer)

Ce n’est pas moi qui le dis, c’est Alain Bauer, éminent professeur de criminologie : « La France est le pays le plus légiféré du monde ! »

Il est vrai que chez nous, pour n’importe quoi, on vote une loi.

Nos Codes de lois, loi du travail, loi de la famille, droit social, droit criminel, droit administratif, droit syndical, droit de la femme, nos Codes sont mille fois plus épais que les autres.

Sommes-nous donc si inquiets ?

Nous avons pourtant un document nous garantissant contre toutes les dérives totalitaires. Ce document est précieux, la Constitution française.

Protégeons-la !

« Choisir des modèles de leur choix » (Bugier, 04/03, 16h)

Même les meilleurs présentateurs peuvent se laisser aller à des errements incontrôlés.

Le Journal de Julian Bugier est un de mes préférés mais même lui peut se laisser aller, comme on dit.

Je ne lui en voudrai pas car, parfois, après m’être mille fois relu, ben… je laisse aller quelques coquilles.

Certificats de décès

Que voilà une nouvelle qu’elle est bonne ! Les infirmiers, aides-soignants, sages-femmes, pourront délivrer des certificats de décès.

Quand bien des familles n’arrivaient pas à trouver un médecin disponible…

Si le dispositif est encadré légalement, pourquoi pas ?