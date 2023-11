Les Chroniques de Tonton Jules – #158

Nous allons donc poursuivre la destruction raisonnée et systématique de notre planète, je vous dis pourquoi ci-après. Pendant ce temps, alors que de petits génies informatiques mettent en place une I.A. qui ne tardera pas à nous la mettre dans l’os jusqu’à l’omoplate (incluse), le niveau scolaire de nos jeunes est de plus en plus désespérant. Certains vous diront que c’est la volonté de Dieu sinon d’Allah ; voilà qui nous fait une belle jambe.

Glyphosate : et allez !

Il est mille fois prouvé que le glyphosate est dangereux. Dangereux pour tout ; pour le sol et le sous-sol, pour les insectes si indispensables à notre survie, pour les nappes phréatiques, pour la santé humaine (produit hautement cancérigène même si ses fabricants prêchent le contraire). Pourtant, sous le poids des lobbys céréaliers, les instances européennes, connes comme cent paquets de bittes, viennent de prolonger son utilisation pour dix années de rab ! On croit rêver.

A se demander comment faisaient nos Anciens…

Comment ? En guise d’engrais, ils utilisaient de la mélasse renforcée d’un gros paquet de bagasse et le tour était joué. Contre les parasites, ils laissaient grandir les herbes folles car s’il y a toujours eu des parasites, sur la brindille d’à côté, il y a toujours des prédateurs pressés de casser la croûte ; et vive notre bonne vieille coccinelle ! Dans les vergers, la guerre à la mouche des fruits se faisait grâce aux tapis de capucines : l’odeur des fleurs de capucines étant bien plus puissante que celle des fleurs des fruitiers, c’est vers elle que se dirigeaient les mouches, histoire de se gaver… et de crever sur place. Bref, nos gramounes pratiquaient l’agriculture biologique et durable avant même que le vocable n’en fut inventé.

Tout ceci est parti à vau-l’eau sous la pression des fabricants de produits chimiques plus nuisibles, plus destructeurs qu’utiles. Les lobbyistes de la sphère agrochimique sont plus nombreux à Bruxelles que les représentants des Etats… qu’ils arrosent de pots-de-vin plus épais que leurs salaires !

Les soi-disant mesurettes en faveur de la sauvegarde du climat et de notre terre ne sont que des rideaux de fumée : le fric, le pèze, l’artiche, le jonc, l’osier, le blé, le pognon, la pépète, sont plus importants que la Terre et l’être humain, non ?

Comme le dit une des rares publicités amusantes du moment : « E631… C’est quoi ça comme légume ? »

« Les forçats du sucre »

Réunion la 1ère fait de gros efforts pour sortir du marasme télévisuel généralisé. « Shankèr »… « La Box »… Ma préférence va à « Archipels » ; des dossiers très bien construits et des illustrations « parlantes ». Dernièrement, nous avons eu « Les forçats du sucre », un solide retour en arrière sur notre culture dominante et ses « forçats », esclaves puis engagés, grâce auxquels l’île a connu ses heures de gloire. Juste une remarque : il était indispensable de parler du harassant labeur des ouvriers ! On aurait dû aussi citer les rares industriels qui ont inventé les techniques, aujourd’hui admises dans le monde entier, techniques ayant permis d’augmenter les rendements et, surtout, la qualité de notre sucre. Notamment Emile Hugot, Maxime Payet…

Les Leveneur de la Sakay

C’est avec une infinie navrance que j’ai appris que les époux Leveneur, hôteliers de la Sakay, allaient être expulsés de la Grande-Île. Ils ont été mes élèves autrefois. Le papa, Stéphane Leveneur, exploitait la toute première ferme, zone de Maroazy, en arrivant de Tana. Riz, manioc, sésame, agrumes, élevage porcin et bovin, notre ami Stéphane travaillait de quatre heures du matin à six heures du soir et était l’un des très gros fermiers de la Sakay. Quand il devait changer de tracteur, avec la charrue et le semoir qui allaient avec, il n’avait pas besoin d’effectuer un prêt au CAS (crédit agricole de la Sakay).

Pour l’anecdote, c’est sur cette même zone de Maroazy qu’était instituteur mon pote Philippe Baptisto, l’oncle du musicien Christian.

« Feux d’artifices dans le ciel »

Cela a été dit, sans rire, par la présentatrice du JT d’Antenne Réunion, le 17 novembre. Vous je ne sais pas ; mais pour ce qui me concerne, j’ai rarement vu des feux d’artifices sous la mer !

Gandhi décapité

Qu’on aime l’hindouisme ou pas ; qu’on soit croyant ou pas ; qu’on soit pour ou contre la non-violence ; il est indigne de saccager les symboles des croyances, quelles qu’elles soient. Cela dit, est-ce vraiment surprenant ? On constate, d’un bout de la terre à l’autre, une féroce montée en puissance des intolérances. Les musulmans détestent les juifs ; les Chinois détestent les Ouïgours ; les Russes détestent les Ukrainiens ; les Turcs détestent les Kurdes ; Trump déteste tout le monde… L’abbé Pierre doit s’en retourner dans sa tombe.

Le français, les math… et la honte

Un collégien de quatrième ne sait pas ce qu’est une diagonale. Oups ! Les élèves de troisième ne connaissent rien à l’accord du participe passé. Gaspe ! Qui sera assez hypocrite pour s’en étonner ?

Les différentes « réformes », prônées par les ministres successifs de l’Education nationale histoire de laisser leur nom dans l’Histoire, n’ont fait qu’affaiblir le niveau général des écoles, collèges et lycées.

Autrefois, un prof de math, Oscar Misner, te foutait son pied au cul si ton interrogation d’algèbre martyrisait le français !

« Ce temps est loin, Cinna, et si tu veux parler, commence par te taire ».

« Oui, mais si on parle de s’taire… c’est pas comme ça qu’on s’entendra » (Raymond Devos… juste pour détendre l’atmosphère).

Ces monstres des mers

Les professionnels du tourisme se réjouissent avec le retour annoncé des méga-paquebots monstrueux et leurs milliers de touristes. Tant mieux pour nos hôteliers, restaurateurs et artisans. Mais n’oublions-nous pas trop vite les dégâts environnementaux ? Un seul de ces monstres flottants dégage plus de CO2 qu’une dizaine de Boeing. Et en plus, ils sont aussi avenants qu’un nid de poux !

Jules Bénard