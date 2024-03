Les chiffres alarmants des espèces menacées d’extinction dans l’Hexagone et en Outre-mer

Les chiffres sont alarmants. Le comité français de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a publié son nouveau bilan de la liste rouge des espèces menacées, réalisé avec l’Office français de la biodiversité et le Muséum national d’histoire naturelle. Il en ressort que 16,7% des espèces sont menacées, soit 2.903 sur les 17.367 espèces étudiées dans le pays. Le document alerte en outre sur la disparition déjà actée de 189 espèces, dont certaines au niveau mondial.

« Tous les groupes d’espèces sont concernés par la crise de la biodiversité en France, les plantes comme les animaux, sur terre comme en mer, les espèces emblématiques comme d’autres beaucoup moins connues », explique Florian Kirchner, responsable du programme Espèces du comité français de l’UICN, à nos confrères de franceinfo.

Les oiseaux nicheurs (comme les pétrels) sont particulièrement concernés par cette menace, avec 32% des espèces concernées. Dans les territoires d’Outre-mer, certaines familles d’espèces sont également dans une situation alarmante selon ce bilan. A titre d’exemple, à La Réunion, 41 % de la flore vasculaire est concernée, 21 % des libellules et demoiselles et 5% des poissons récifaux.

Le responsable de l’UICN rappelle l’origine humaine des pression exercées sur ces espèces. « Dégradation et fragmentation des habitats naturels par les aménagements et l’urbanisation, braconnage et surexploitation des espèces, introduction d’espèces pouvant se révéler envahissantes, pollutions des eaux et des sols par les produits chimiques et les déchets et enfin la pression montante du changement climatique », détaille Florian Kirchner auprès de franceinfo, regrettant une situation qui s’est dégradée et des pressions toujours plus fortes que les actions destinées à protéger la biodiversité.

Des « bonnes nouvelles » peuvent toutefois être relevées, grâce notamment aux stratégies de sauvegarde, comme en témoigne la situation de la loutre, du bouquetin des Alpes ou du gypaète barbu ». Chacun est donc invité à « redoubler d’efforts pour préserver la biodiversité ».

La liste des espèces menacées en France