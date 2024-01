L’Épiphanie est célébrée ce dimanche

L’Épiphanie tire son nom du mot grec « epiphaneia », qui signifie « apparition » ou « manifestation ». L’Épiphanie correspond à la présentation de l’enfant Jésus aux Rois Mages. La date initiale de la fête est le 6 janvier mais en France, ce jour n’est pas chômé et est souvent reporté au premier dimanche de l’année.

La célébration remonte aux premiers siècles du christianisme. Selon le récit biblique, les Rois Mages, Melchior, Gaspard et Balthazar, guidés par une étoile, sont arrivés à Bethléem pour offrir des cadeaux précieux à l’enfant Jésus.

La galette des rois, une tradition qui perdure

L’une des coutumes les plus répandues associées à l’Épiphanie est la consommation de la galette des rois à base de frangipane et avec une fève cachée à l’intérieur. Celui qui la découvre dans sa part est couronné.

Les variations de la galette des rois sont nombreuses. Des versions plus exotiques, comme aux goyaviers, sont fréquemment trouvées dans les boulangeries de l’île.

Au fil des siècles, l’Épiphanie a évolué pour devenir une célébration à la fois religieuse et festive. Elle est l’occasion pour les familles et les amis de se réunir et de partager des repas. Après Noël et le Nouvel An, il s’agit de la dernière des trois célébrations traditionnelles en l’espace de moins d’un mois.