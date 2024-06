Législatives 2024 : Tout savoir sur la 5e circonscription

Suite aux résultats des élections européennes, le président de la République a décidé de dissoudre l’Assemblée nationale, entraînant la tenue de nouvelles élections législatives. Ces élections anticipées mettront fin aux mandats des sept députés réunionnais. Les Réunionnais sont donc de nouveau invités à voter les 30 juin et 7 juillet pour élire leurs représentants à l’Assemblée. Focus sur la 5e circonscription.

La 5e circonscription est la plus grande en termes de superficie. Elle comprend Bras-Panon, Saint-André (2 et 3), Saint-Benoît, la Plaine-des-Palmistes, Salazie, Sainte-Rose et Saint-Philippe pour un total de 87.334 électeurs.

L’actuel député, Jean-Hugues Ratenon (DVG), a été élu en 2022 face à Ridwane ISSA (DVG). Le premier tour du scrutin avait vu s’affronter neuf candidats parmi lesquels Stéphane Fouassin, Marie-Luce Brasier-Clain et Laurent Virapoullé. Pour le second tour, 65,28% des électeurs s’étaient abstenus. Jean-Hugues Ratenon est arrivé en tête avec 62,81% des suffrages exprimés, loin devant son adversaire qui obtenait le score de 37,19%.

Les candidats aux législatives 2024

Jean-Hugues Ratenon remet son écharpe en jeu et sera en compétition avec un candidat de plus qu’en 2022.

1/ Jean-Dominique Ramassamy (DVD)

2/ Jean-Yves Payet (EXG)

3/ Dominique Sautron (REC)

4/ Alexandrine Araye (DVG)

5/ Jean-Hugues Ratenon (DVG)

6/ Jeremy Laup (DVG)

7/ Léopoldine Settama Vidon (DVC)

8/ Anne Chane Kaye Bone (DVG)

9/ Joan Doro (RN)

10/ Jean-Paul Limbe (DIV)

11/ Lydia Picard (DIV)

Européennes : Deux fois plus de bulletins RN que de LFI

Si deux candidats de Gauche étaient en ballotage en 2022, deux ans plus tard, c’est le RN qui l’emporte avec plus de fois plus de voix que LFI.

Lors des Européennes, 22,33% des 90644 électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription se sont déplacés aux urnes. “La France revient ! avec Jordan Bardella et Marine Le Pen obtient 39,38% des suffrages exprimés, loin devant La France Insoumise – Union Populaire (17,93%). Viennent ensuite Besoin d’Europe menée par Valérie Hayer (12,08%), Réveiller L’Europe (5,63%) et La France fière, menée par Marion Maréchal Le Pen (5,15%).