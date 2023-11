Le Supermotard se tiendra ce week-end

Le communiqué :

Le Supermotard de Saint Paul 2023 se déroulera sur deux journées. Situé au niveau du stade Paul Julius Bénard (stade régional), le tracé verra cinq plateaux se succéder avec un total 9 catégories distinctes des quadeurs à la catégorie Prestige. Des structures dédiées à la restauration et fourniture de boissons sont disponibles sur le site du stade Paul Julius Bénard.

Complémentairement aux sessions sportives réservées à la course, plusieurs sessions FMX sont programmées avec Brice Izzo qui inaugurera la nouvelle structure dédiée (Fancy Airbag).

La journée de samedi est consacrée à la découverte de ce tracé occasionnel tracé par le club Magma et une session Freestyle publique en clôture de la journée à 16h15*.

La journée dominicale est constituée des manches courses avectroiscourses pour chaque catégorie. Durant la pause méridienne au terme des deux premières manches de la journée pour chaque série, place au show avec une démonstration FMX à 12h30*.

La reprise de la course à proprement parlé est programmée à 13h45* pour la troisième et dernière manche Quad avant les autres catégories qui s’enchaineront. Au terme de la course, une session Show FMX est programmée à 15h15 permettant ainsi au jury de se réunir pour entériner les résultats avant la traditionnelle remise des trophées à compter de 16h15*.

En complément, nous sommes heureux de vous confirmer une ultime session FMXqui sedéroulera au terme de la remise des prix. Nous ne pouvons que vous conseiller de rester assister à cette remise des trophées avec l’ultime séance de Freestyle au cours de laquelle Brice Izzo enverra du lourd en guise de feu d’artifice pour clore ce rendez-vous moto. Comme de coutume, les paddocks seront accessibles au grand public et l’ensemble du tracé est équipé en vue du bon positionnement des spectateurs.

Nous rappelons que l’accès aux paddocks se fait uniquement sous parcours balisé et que l’accès à la piste est uniquement réservé au personnel dûment accrédité et reconnu par les organisateurs (presse, officiels etc…)

Notez que les sessions show FMX seront parfaitement visibles depuisla zone sécurisée des paddocks.

* horaires susceptibles de modification et adaptation par l’organisateur.