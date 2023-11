Le Supermotard de Saint-Paul prêt à s’élancer les 25 et 26 novembre

Le communiqué :

L’épilogue de la saison 2023 des sports mécaniques moto se déroulera, comme de coutume à l’occasion du Supermotard de Saint Paul. Epreuve sportive désormais incontournable, le rendez-vous populaire spectaculaire est déjà pris.

Afin de proposer une fête de la moto exceptionnelle à nulle autre pareille, le club ASPC Magma s’est renforcé cette année du Team Motorshow pour proposer aux spectateurs un week-end inédit. La dernière course de Supermotard de la saison sera agrémentée pour la première fois d’une structure unique dans l’Océan Indien dédiée au FMX*.

Le supermotard est une discipline sportive Moto mêlant la précision de pilotage sur piste asphalte à l’exigence et l’engagement du Motocross. En supermotard, le terrain utilisé est donc un mélange de surfaces asphalte et terre. Une seule moto et un seul type de pneus est utilisé pour affronter ces deux surfaces si distinctes. Le spectacle y est traditionnellement somptueux et permet aux spécialistes de la terre de venir affronter les riders purement

pistards. Prise de risque sur la terre et son manque d’adhérence y dispute des freinages sur l’angle tout en glisse…

A l’occasion de l’édition 2023 du Supermotard de Saint Paul les 25 et 26 novembre prochain, des sessions publiques FMX* sont programmées avec le déploiement pour la première fois d’une rampe dédiée gonflable permettant aux spécialistes de cette discipline si spectaculaires de pouvoir évoluer dans les meilleures conditions. C’est donc un week-end complet dédié à la moto spectacle qui est programmé le dernier week-end de Novembre.

Autour de la piste éphémère tracée spécifiquement autour du stade Julius Bénard de Saint Paul, les locaux affronteront les meilleurs nationaux issus du top10 hexagonal pour des joutes mêlant larges dérives et trajectoires au cordeau. Sylvain Bidart (octuple Champion de France et Triple Champion du Monde au Supermotard des Nations), Thomas Bessières (top10 France), ainsi que les kréopolitains Raphaël «Le Rafale» Payet (double vice-champion de France S2) et Alexis Hoareau (Champion du Monde Supermotard des Nations, Champion de France S1 et double Champion de France S2) seront de la partie mais certainement pas en vacances!

Un compétiteur est perpétuellement en course et l’objectif reste bien des confrontations sans cadeau entre eux. Ce sont donc les spectateurs qui bénéficieront du plus beau des cadeaux en pouvant assister gratuitement à des courses de très haut niveau.

En ce qui concerne le FMX* désormais précisément codifié au plus haut niveau, une des références nationales et précurseur de la discipline dans l’hexagone se fera un plaisir de rallier sa Corse natale à notre bout de France de l’Océan Indien. Référence internationale avec un palmarès impressionnant, Brice Izzo présentera aux réunionnais les tricks qui ont fait sa renommée lui permettant ainsi de rafler pléthores de médailles et trophées notamment aux X Games ou RedBull X-fighters.

* FMX: Freestyle Motocross