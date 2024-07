Le soleil brille sans partage ce dimanche

Grand bleu en matinée, quelques taches de gris l’après-midi. Pour cette journée dominicale, la fraîcheur matinale est effacée par un soleil qui brille sans partage sur l’ensemble de l’île.

Ces conditions très clémentes avec un temps sec et très lumineux se poursuivent tout au long de la matinée. Vers la mi-journée, quelques bancs nuageux se forment dans les hauts, notamment sur le Nord-Ouest, apportant çà et là quelques gouttes de pluie. Les éclaircies restent tout de même majoritaires et très larges sur notre île comme dans les cirques, au Piton-Maïdo et sur le littoral. Le Piton des Neiges, le Grand Bénare et le volcan profitent même d’un grand ciel bleu tout au long de ce dimanche.

Les brises sont prédominantes avec tout au plus par moments quelques pointes voisines de 40 km/h de Saint-Joseph à la Pointe au Sel et de Sainte-Suzanne à Saint-Denis.

Les températures sont agréables pour la saison; au meilleur de cette journée, les thermomètres affichent 24 à 27°C près de l’océan, 21 à 23°C dans les cirques et flirtent avec les 16°C au Piton-Maïdo comme au Pas de Bellecombe-Jacob.

La mer est peu agitée à agitée avec deux petites houles s’amortissant vers 1 mètre; l’une de Sud-Sud-Ouest, l’autre d’Est.