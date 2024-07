Le sabotage des lignes SNCF revendiqué dans un étrange e-mail

Au lendemain du sabotage de plusieurs lignes du réseau TGV dans la nuit de jeudi à vendredi, un étrange e-mail de revendication a été adressé à plusieurs rédactions ce samedi.

« Ils appellent cela une fête ? Nous y voyons une célébration du nationalisme, une gigantesque mise en scène de l’assujettissement des populations par les États », laisse ainsi transparaître le début de ce message de revendication qui fait clairement référence à la tenue des Jeux olympiques.

Envoyé anonymement, ce courrier électronique est parvenu notamment aux rédactions de La Provence et du Parisien. Il est signé d’un énigmatique « Une délégation inconnue ». Le courriel est en cours d’authentification par les enquêteurs. Le message a été envoyé depuis la plateforme riseup.net qui « fournit des outils de communication en ligne pour les personnes et les groupes qui militent en faveur d’un changement social libérateur ».

Il s’agit peut-être d’une première piste tangible pour les enquêteurs qui, ce vendredi, ont effectué des prélèvements sur les différents lieux. Des relevés menés par les hommes de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN).

Dans la nuit de jeudi à vendredi, soit à 24 heures de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris, une action coordonnée a été menée sur trois postes de signalisation situés à Croisilles dans le Pas-de-Calais, à Courtalain dans l’Eure-et-Loir et à Pagny-sur-Moselle dans le département de Meurthe-et-Moselle. Les techniciens de la SNCF y avaient découvert des câbles de fibre optique sectionnés et incendiés. Ces actes de sabotage, qui auraient pu provoquer des accidents dramatiques, ont cependant fortement affecté la circulation des trains vers le Nord, l’Ouest et l’Est. Une quatrième tentative de sabotage a, elle, été déjouée dans l’Yonne, sur l’axe Sud-Est.

Une enquête a été ouverte ce vendredi par le parquet de Paris pour « détérioration de bien de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, atteintes à un système de traitement automatisé de données en bande organisée et association de malfaiteurs ». La section spécialisée JUNALCO (Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée) s’est saisie de l’enquête.

Le groupe SNCF, qui a qualifié ces actes d’« opération de sabotage criminelle ciblée », estimait ce vendredi que ces perturbations allaient toucher directement pas moins de 800.000 de ses voyageurs jusqu’au retour à la normale prévu ce lundi, dans le meilleur des cas.