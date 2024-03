Compte tenu de la dégradation de l’état de conservation des populations de bichiques (Cotylopus acutipinnis et Sicyopterus lagocephalus), leur pêche est interdite du 1er mars au 31 août inclus. Il n’est donc plus possible de pêcher les bichiques et l’Office français de la biodiversité (OFB) a d’ores et déjà effectué des contrôles sur les cours d’eau réunionnais.