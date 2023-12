« Le Quotidien de La Réunion : Pour sauver ce patrimoine, il est temps de jouer collectif et de manifester notre faire-ensemble »

Depuis plusieurs mois, la voix du Quotidien de La Réunion s’éteint. Notre Quotidien de La Réunion est bien plus qu’un journal. Il est devenu depuis 1976, une part de l’identité de La Réunion ! Derrière le Quotidien, ce sont des hommes et des femmes, qui s’investissent pour faire vivre un patrimoine réunionnais. Qui n’a jamais eu entre ses mains, un Quotidien.

Pour sauver ce patrimoine, il est temps de jouer collectif et de manifester notre faire-ensemble. Il est temps que la société réunionnaise montre sa solidarité envers ceux et celles qui nourrissent depuis tant d’années la démocratie et la liberté.

Pour La voix citoyenne – La Réunion, pour que le Quotidien puisse continuer à décrire les maux, les souffrances et les réussites de la société réunionnaise, nous proposons que le Journal devienne une Société coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), à l’image de Nice-Matin, premier journal français à suivre cette voix.

La SCIC permet aux salariés, aux lecteurs, aux habitants, aux fournisseurs, aux associations, aux artisans, aux collectivités, aux sociétés de devenir propriétaire et faire vivre l’entreprise en devenant coopérateur. Fondée sur l’égalité des voix (1 personne = 1 voix) et de la lucrativité limitée (obligation de réinvestir dans l’activité la quasi-totalité des excédents), la SCIC peut être une voix pour sauver ce patrimoine réunionnais.

Nous sommes conscients que le temps est court. Mais en qualité de Réunionnais, nous sommes convaincus que le Quotidien vivra !

Nous mettrons notre énergie, nos idées et notre soutien à disposition du Quotidien, pour qu’il montre aux yeux du monde, l’intelligence et la solidarité réunionnaise.

Nous comptons tous sur vous !

Giovanni PAYET

Président de la Voix citoyenne – La Réunion