L’information a été révélée ce mardi matin par le média mahorais Kwezi, avant d’être confirmée un peu plus tard par le préfet François-Xavier Bieuville : un premier cas de Choléra a été diagnostiqué dans la nuit de lundi à mardi sur une femme arrivée en kwassa, en provenance de l’île d’Anjouan aux Comores.

« C’est une conférence de presse que je place sous le signe non seulement de la transparence, de l’information, de la réactivité et puis de la présentation du dispositif », déclare le préfet de Mayotte sur une vidéo mise en ligne par Mayotte Hebdo. « Comme vous le savez sans doute déjà, on a détecté un cas de choléra qui est arrivé hier, selon les informations et le témoignage de la personne venue d’Anjouan par kwassa. »

Celle-ci aurait appelé les secours en expliquant ne pas se sentir bien, ce qui a permis sa prise en charge. « Elle a été testée hier soir, elle a été isolée parce qu’on a une structure qui permet d’isoler au CHM, et elle a été soignée. D’après les informations qui sont les nôtres, la personne va mieux. Comme c’est le premier cas, il nous semblait important que la presse et nos concitoyens soient informés », poursuit François-Xavier Bieuville, en promettant des points presse réguliers en fonction de l’évolution de la situation.