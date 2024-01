Le point sur les crues en cours

Vigicrues fait un point de situation ce jeudi 25 janvier sur les crues en cours dans le département. Si l'alerte jaune est levée dans l'Est, elle reste en place dans le Sud.

Avec les passages successifs de Belal et de Candice et la quantité qui est tombée sur La Réunion ces deux dernières semaines, les ravines et les rivières sont en crues ce jeudi. De quoi pousser Vigicrue à activer la vigilance jaune, synonyme de crue génératrice de débordements.

En fin d’après-midi, cette vigilance a été levée pour la rivière des Remparts, la rivière Langevin et la rivière des Marsouins.

La vigilance jaune est maintenue pour la ravine des Cabris, la ravine Blanche et la rivière d’Abord.