Le « mur » du cyclone Belal au Nord de La Réunion : Le préfet fait le point sur les dégâts

Le mur du cyclone est à ce stade au Nord de l’île. Depuis ce matin 6h, le préfet a déclenché l’alerte violette, le plus haut niveau d’alerte cyclonique. À cette heure sont enregistrés des vents allant de 180 à 200 km/h au Nord /Nord-Ouest de La Réunion et à plus de 200 km/h dans les hauts de Saint-Denis. De fortes houles sont constatées avec des vagues de 8 mètres en moyenne et des pluies intenses générant des risques de crue importantes sur toute l’île.

Attention, l’accalmie générée par le passage de l’œil du cyclone ne doit pas être interprété comme la fin du cyclone car les vents violents vont reprendre de façon brutale. Le préfet demande à la population de se tenir informée et de rester confinée.

Le bilan à cette heure:

Bilan humain :

– Victimes : le décès d’une personne sans domicile fixe qui ne s’est pas mise à l’abri est à déplorer à Saint Gilles

– Centres de vie: 4 patients accueillis

– Centres d’hébergement : 158 centres opérationnels/ 636 personnes hébergées

– Évacuations préventives : 104 personnes évacuées

Bilan moyens mobilisés et mobilisables :

– FSI : 600 personnels mobilisés

– Secours: 587 personnels du SOIS et 125 personnels du SAMU

Bilan infrastructures :

– EDF : coupure de 57 000 clients soit 13% des foyers

– Eau : coupure de 34 750 personnes

– Téléphonie fixe: 28 673 abonnés hors service sur 332 383 au total soit 8,6% hors service

– Téléphonie mobile : 31 relais hors service sur 1282 soit 2,4% hors service

Aucune infrastructure essentielle n’est impactée.

Rappel des consignes de sécurité

– Restez chez vous jusqu’à nouvel ordre;

– Ne vous déplacez pas;

– Ne vous mettez pas en danger (notamment pour prendre des photos);

– N’utilisez le téléphone qu’en cas d’absolue nécessité;

– Soyez vigilants par rapport au risque d’intoxication au monoxyde de carbone;

– Ne tentez aucune réparation pendant l’alerte cyclonique;

– Restez calme et à l’écoute des bulletins météorologiques et des consignes officielles relayées par les radios et télévisions locales ainsi que les sites internet d’information.

Recommandation de l’Agence régionale de santé:

Le passage du cyclone BELAL à proximité de la Réunion peut engendrer des perturbations sur le réseau d’eau potable impactant la qualité de l’eau. Aussi, il est recommandé à la population de privilégier l’eau embouteillée, ou à défaut, de faire bouillir l’eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins trois minutes.

L’eau du robinet peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc, lavage … ).

Ces mesures doivent être respectées jusqu’à communication officielle du rétablissement de la qualité de l’eau par votre distributeur, il convient donc de rester attentif aux messages et informations

qui seront prochainement diffusés.