Le Kolekif Sovgard Zarlor Kartyé Létan rencontre les autorités

Le communiqué :

C’est une 2ème phase de mobilisation qui s’engage pour le Kolekif Sovgard Zarlor Kartyé Létan. Après une campagne de signatures de la pétition pour un aménagement sécurisé du littoral Saint-Louisien auprès du grand public et une sensibilisation sur le danger quotidien que vit la population de l’Etang, le Kolektif poursuit son action en allant à la rencontre des autorités compétentes.

Ainsi le mardi 07 novembre 2023, à la demande du Kolektif, Madame la maire de SaintLouis et 1ere Vice-Présidente de la CIVIS ont invité les membres du Kolektif ainsi que les riverains à la maison de quartier de Saint Louis.

Aux côtés de Madame M’DOIHOIMA étaient présents le DGS de la CIVIS, certains cadres de l’intercommunalité (GEMAPI), du BRGM et de la Ville. Les échanges ont porté sur les études réalisées, les propositions de sécurisation du site et la promesse d’une nouvelle étude de terrain afin d’envisager une installation plus pérenne et efficace par la suite.

Ce jeudi 16 novembre 2023, les représentants du Kolektif, accompagnés du député Perceval GAILLARD ont été reçus par le Sous-préfet de Saint-Pierre.

Les 1015 signatures de la pétition ont pu être remises par clé USB à cette occasion. Après cet échange constructif, la délégation considère que le représentant de l’État a été à l’écoute des citoyens et que la situation des riverains du quartier de L’Étang est prise au sérieux.

Les membres du Kolektif restent mobilisés et vigilants quant à la suite.