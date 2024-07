Le Département, présent au Salon de la Reconversion professionnelle

D’ici trois mois, et après un vote, les 50 élus du conseil départemental installés ce jeudi seront fixés sur leur rémunération exacte. Plafonnées, et assujetties aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu, revue de détail des indemnités perçues. Le conseil départemental, dont les élus viennent d’être installés, votera bientôt les indemnités de fonction.