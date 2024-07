Le colistier de Donald Trump a-t-il eu des relations sexuelles avec son canapé ?

La rumeur a pris naissance le 15 juillet lorsqu’un utilisateur de X (anciennement Twitter) a publié un message affirmant que James David Vance, sénateur de l’Ohio et auteur du best-seller « Hillbilly Elegy« , aurait eu un rapport sexuel avec un canapé. Cet utilisateur a prétendu que Vance aurait décrit cet acte dans son livre autobiographique, précisément entre les pages 179 et 181.

Le post a rapidement été verrouillé par son auteur, mais cela n’a pas empêché l’histoire de se propager de manière virale.

Les réseaux sociaux se sont emparés de cette rumeur, avec de nombreux posts ironiques ou moqueurs. Par exemple, un utilisateur a écrit : « Je ne pense pas que l’on devrait avoir un baiseur de canapé (sic) comme vice-président. Ou c’est juste moi. Pardon JD« . Un autre a partagé une image de l’acteur Danny DeVito sortant nu d’un canapé, accompagnée du commentaire : « Le canapé, 9 mois après que JD Vance l’a baisé« .

Malgré l’ampleur prise par cette rumeur, elle est totalement fausse. Selon Associated Press (AP), aucune mention de ce genre n’existe dans le livre de J.D. Vance. Le passage en question relate en réalité ses premiers jours à l’université de l’Ohio et son expérience lors de son premier déjeuner dans un Chipotle, une chaîne de restauration rapide américaine.

J.D. Vance ne s’est pas encore exprimé publiquement sur cette rumeur, mais les vérifications des faits ont clairement établi qu’il s’agit d’une fabrication destinée à ternir sa réputation.

J.D. Vance, âgé de 39 ans, est devenu une figure publique aux États-Unis grâce à son livre « Hillbilly Elegy », qui raconte sa jeunesse dans l’Amérique rurale et pauvre. Son association avec Donald Trump comme colistier pour l’élection présidentielle de 2024 a attiré l’attention, et cette rumeur n’a pour seul but que de le discréditer.

La propagation de cette rumeur illustre bien les défis de la désinformation à l’ère des réseaux sociaux. Bien que complètement infondée, elle est vite devenue virale, démontrant l’importance de vérifier les sources avant de croire ou de partager de telles informations.