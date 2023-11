Le chocolat est-il devenu un produit de luxe ?

Avec l’approche de la fin de l’année, les rayons des magasins commencent à se garnir de produits de fête. Mais en raison de l’inflation, le prix des sucreries est plutôt salé cette année.

Sur Facebook, une photo circule sur laquelle on peut voir les prix du rayon chocolat d’un magasin. On y découvre des chocolats de la marque Révillon vendus à 24,10 euros pour 350 g, soit plus de 68 euros le kilo. Pourtant, le même produit est vendu dans l’Hexagone à 8,69 euros par une enseigne présente sur l’île.

Des tarifs exorbitants qui augurent un réveillon de Noël moins copieux que les années précédentes pour les ménages.