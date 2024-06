Laurent Berger refuse le poste de Premier ministre et avertit contre le Rassemblement national

L'ancien patron de la CFDT, Laurent Berger, a affirmé ce matin qu'il n'était pas intéressé par le poste de Premier ministre, même si le Nouveau Front Populaire, l'alliance des partis de gauche, venait à remporter les élections législatives des 30 juin et 7 juillet. Son nom avait été évoqué pour Matignon par le socialiste Raphaël Glucksmann, chef de file de son camp aux élections européennes.

Dans des entretiens accordés au journal Le Monde et à France 2, Laurent Berger a clairement écarté cette hypothèse, rappelant qu’il avait choisi de se retirer de la vie publique. Il a précisé qu’il ne s’était exprimé publiquement pendant la campagne électorale que pour contrer la menace de l’extrême droite. « Ce que je veux, c’est ne pas vivre dans un pays qui soit gouverné par le Rassemblement National« , a-t-il martelé, critiquant le parti de Marine Le Pen et de Jordan Bardella pour ne pas apporter de solutions aux enjeux économiques, sociaux, écologiques et démocratiques.

Laurent Berger a dénoncé le Rassemblement National comme « le parti de la peur« , soulignant l’importance d’apporter des solutions concrètes face aux défis actuels. « Face à ces peurs, il faut apporter des solutions (…) à hauteur d’hommes« , a-t-il déclaré. Il a également appelé à voter « en conviction contre le Rassemblement National« , sans toutefois donner de consigne de vote explicite en faveur du Nouveau Front Populaire.

Bien qu’il ait soutenu l’idée de battre les candidats du RN, Berger a exprimé des réserves concernant certains aspects du Nouveau Front Populaire, notamment sur les sujets de la laïcité et de l’antisémitisme. « Je ne roule pour personne« , a-t-il souligné, appelant à voter pour les candidats les mieux placés pour battre le RN, qu’ils soient issus de l’alliance de gauche ou de la majorité sortante.

Il a également encouragé les candidats arrivant troisièmes au premier tour à se retirer en cas de triangulaire pour maximiser les chances de battre le RN au second tour.