Sortie de sa mauvaise passe financière et après une année 2023 marquée par le retour des investissements (plus de 20 millions d’euros engagés) la commune de Saint-Benoit compte poursuivre sur la même lancée en 2024. Lors de la présentation de ses vœux, le maire Patrice Selly a dévoilé les grands chantiers qui attendent la capitale de l’Est cette année, avec un accent mis sur la sécurité et le social.