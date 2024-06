La vigilance vents forts passe en orange cette nuit

Météo France annonce que les conditions climatiques vont se dégrader cette nuit. Le nord, l'ouest, le sud et le sud-est vont passer en vigilance orange vents forts à 4 h du matin. À noter que l'est, plus épargné par les vents, sera sous une vigilance jaune fortes pluies/orages.

Si vous avez prévu une activité extérieure jeudi, vous pouvez déjà l’annuler. Météo France annonce une journée particulièrement difficile d’un point de vue climatique. Déjà concernés par une vigilance jaune vents forts, le nord, l’ouest, le sud et le sud-est vont voir le temps se dégrader davantage.

À 4 h du matin, le sud-est va passer en vigilance orange vents forts. Deux heures plus tard, c’est le nord, l’ouest et le sud qui seront concernés par cette vigilance orange qui va s’étendre au moins jusqu’à 16 h. Si l’est de l’île n’est pas concerné par le passage au niveau orange, elle reste tout de même en vigilance jaune vents forts.

En plus du vent, une vigilance jaune fortes pluies/orages a également été annoncée. Celle-ci va concerner le sud-est et l’est jeudi à partir de 6 h.

Le vent d’est à nord-est se renforce très sensiblement à partir de la seconde partie de nuit de ce mercredi 12 au jeudi 13 juin et durant la matinée de ce jeudi 13 juin pour atteindre 80 à 100 km/h sur les zones littorales exposées du nord-ouest et du sud ainsi que dans les hauts de l’est, et 100 à 120 km/h dans la majorité des hauts, comme ceux de l’ouest et du nord-ouest, le volcan et ses alentours, le Maïdo et sans oublier la Plaine des Cafres.

Seules les zones situées près du littoral entre la Pointe au Sel et la Pointe des Aigrettes et de Sainte-Rose à Sainte-Marie restent à l’écart de ce vent très turbulent.