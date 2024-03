La série OPJ 9-7-4 recherche des comédiens réunionnais

Le communiqué :

Dans le cadre de la série “OPJ 9-7-4” – saison 6, dont le tournage aura lieu à La Réunion entre juin et août 2024, une centaine de rôles réunionnais sont à distribuer. Nous recherchons donc des comédiennes et comédiens, professionnels ou amateurs, de tous âges et de toutes origines.

Pour postuler :

Votre nom et prénom

Votre âge et date de naissance

Vos mensurations (taille, taille du haut et du bas, pointure)

Envoyez votre candidature avec 3 photos récentes en pièce jointe (en portrait et en pied, sans lunettes, ni casquette, sans filtre)

Votre numéro de téléphone

Un CV artistique, si vous en possédez un

Vous devrez également joindre une vidéo de présentation d’environ 30 secondes, dans laquelle vous mentionnerez toutes ces informations ainsi que votre profession, vos centres d’intérêts, ce qui vous tient à cœur et qui nous permettra de mieux vous connaître.

Nous vous demandons également une courte vidéo en interprétant le texte suivant: « Ta réponse ne m’intéresse pas. À un moment j’aurais aimé savoir, mais c’est plus le cas. Okay ? Ça ne m’intéresse plus parce que tu ne m’intéresses plus. J’ai pris sur moi, mais là j’en ai marre. Le chaud-froid ça va deux minutes… C’est pour ça que… que c’est fini. Voilà. Je sais pas si quelque chose a vraiment commencé, mais si c’est le cas, c’est fini. Ça allait nulle part, de toute manière. »

Il n’est pas nécessaire d’avoir une expérience théâtrale ou audiovisuelle pour participer au casting.

Merci d’envoyer le tout en un seul mail à l’adresse suivante : opj974.castingsaison6@gmail.com

Nous vous recontacterons si votre profil est susceptible de nous intéresser, alors n’hésitez pas.