La Réunion sous la menace d’un « impact cyclonique majeur »

Belal continue de se renforcer et est devenue une forte tempête tropicale. Le département est placé en alerte orange dès 19 heures, samedi. Le système dépressionnaire pourrait passer à moins de 100 kilomètres de La Réunion. L’hypothèse d’un passage de l’œil sur l’île n’est pas écartée.

« Un passage probable du cœur intense du météore à moins de 100 km de l’île entre la nuit de dimanche à lundi et la journée de lundi« , est attendu selon Météo France.

« L’île est potentiellement exposée à un impact cyclonique majeur », insistent les prévisionnistes qui évoquent « une possibilité de vents dévastateurs« .

Météo France précise que même si l’œil ne traverse pas directement La Réunion, les conditions météorologiques seront très difficiles dans les jours à venir : « Quoi qu’il arrive, même avec un passage à 50-100 km de l’île, des impacts significatifs liés aux vents forts, aux fortes pluies et à la houle cyclonique sont attendus. »

Le préfet de La Réunion devrait réaliser un nouveau point de situation dimanche à la mi-journée. L’éventualité d’un passage en alerte rouge semble de plus en plus probable en fin de week-end et pour une partie de la journée de lundi au vu des dernières prévisions. La conférence de presse sera à suivre en direct sur Zinfos974.