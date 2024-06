La Réunion sort de la vigilance jaune vagues-submersion, mais le vent reste présent

La vigilance jaune vagues-submersion en vigueur ces derniers jours prendra fin aujourd'hui à 13h pour les zones ouest, sud et sud-est de l'île. Si le soleil sera globalement présent sur le département, le vent sera le marqueur fort de la journée.

Ce mercredi 5 juin marque la fin de la vigilance jaune vagues-submersion pour les zones ouest, sud et sud-est de La Réunion, prévue à 13h. Après plusieurs jours de surveillance et plusieurs vigilances jaunes, Météo France annonce une amélioration des conditions maritimes, bien que le temps reste influencé par un flux de sud-est.

La journée commence avec un air plus sec à l’arrière du passage frontal de la nuit. Si quelques averses résiduelles sont attendues sur le sud-est de l’île au lever du jour, le reste du territoire bénéficie d’éclaircies.

Le vent, élément notable de la journée, souffle en rafales sur les côtes exposées, atteignant des pointes de 70 km/h à Saint-Denis et à Saint-Pierre. Dans les hauts, le vent se fait plus discret, mais les nuages y sont plus fréquents, malgré des éclaircies dominantes au cours de la journée.

Les températures maximales attendues vont de 26 à 28°C sur le littoral et de 22 à 24°C dans les cirques. La mer demeure forte au sud des Aigrettes jusqu’à la Pointe de la Table, avec une houle de secteur sud avoisinant 3 mètres le matin, qui décroît progressivement en journée.