La maman de Miss France est originaire de Ste-Marie

Edith (née Carlapin Latchoumy) était partie dans le Nord de la France pour y suivre ses études. C’est là qu’elle rencontra Bruno, un géomètre expert avec lequel elle travaille aujourd’hui. Elle n’en est plus repartie.

Edith et Bruno ont eu trois filles : Lisa, 30 ans, qui vit en Belgique, Lucie, 26 ans, vit à La Réunion et Ève qui a aujourd’hui 20 ans. Toutes trois sont nées en France.

Ève souhaitait dans un premier temps être neurologue mais déçue par les cours de médecine, elle a décidé de changer de branche. Elle suit aujourd’hui des études de mathématiques et d’informatique appliquées aux sciences humaines et sociales, avec pour objectif de travailler plus tard dans les statistiques. Malgré son titre de Miss France, elle a décidé de poursuivre ses études.

Sportive, Ève pratique la danse et l’équitation, ce qui ne l’empêche pas d’aimer les plaisirs de la table. Son plat préféré : le cari crevettes que dans un article de La Voix du Nord, elle qualifie de « rougail crevettes ». Venue une seule fois à La Réunion en juillet/août dernier, elle a manifestement encore quelques progrès à faire pour retenir toutes les subtilités de la langue créole et des noms de plats typiques de notre île…