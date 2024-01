La mairie de Sainte-Marie rappelle l’interdiction d’accès au littoral

Constatant une affluence importante sur le littoral de Sainte-Marie en général et sur la jetée du port en particulier, la municipalité rappelle que :

• la déambulation sur le littoral est strictement interdite dans le cadre de l’alerte orange déclarée par le Préfet hier à 19 h 00.

• l’approche du cyclone « Belal » provoque une houle forte et imprévisible susceptible d’emporter les promeneurs.

• Enfin, la municipalité rappelle que la progression du cyclone « Belal », marquée par des vents et des pluies très violents, peut entraîner une dégradation brutale des conditions météorologiques. En conséquence, les citoyens et les citoyennes sont appelés à regagner leur domicile et à ne se déplacer qu’en cas d’absolue nécessité avant 20 h 00, heure d’entrée en vigueur de l’alerte rouge.