La ligue de basket pointe du doigt le « comportement intolérable » de certains parents lors des manifestations sportives

Le communiqué :

Si la reprise du sport, et notamment du basket-ball, a été un grand moment de bonheur et de joie pour de nombreux pratiquants juste après le COVID, nous sommes obligés de constater que des actes de violences prennent de plus en plus de place lors des compétitions sportives. Des actes, souvent perpétrés par des parents notamment lors de matchs de jeunes. Et plus particulièrement sur les catégories U13, U15 et U17, c’est à dire là où les parents accompagnent souvent leurs enfants. Ces actes de violences concernent heureusement une minorité de parents mais cela suffit à créer un trouble à l’ordre public.