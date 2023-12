La grève à la Chambre d’agriculture levée après une entrevue avec Cyrille Melchior

Le mouvement de grève illimitée aura été de courte durée : au terme d’une demi-journée d’une calme manifestation en face des grilles du Conseil départemental, les grévistes de la Chambre d’agriculture ont voté l’arrêt du mouvement ce mercredi en début d’après-midi.

Un peu plus tôt, une délégation du personnel accompagnée du président de la Chambre Frédéric Vienne avait été reçue par le président du Département Cyrille Melchior en marge de l’assemblée plénière portant principalement sur le vote du budget 2024.

« Il y a un contexte d’inflation que tout le monde subit et que la Chambre subit aussi, avec un endettement de près de 6 millions d’euros et un arbitrage permanent : est-ce qu’on paie les salaires ou est-ce qu’on paie les dettes ? », avait résumé à l’attention de ses collègues de l’assemblée Bruno Robert.

« La solution des avances remboursables ne fait que déplacer le problème. Tout le monde est conscient que le Département fait sa part, mais c’est un appel à l’aide pour demander à toutes les collectivités de trouver une solution pérenne. La Chambre d’agriculture, c’est le bras armé de la collectivité : si on n’a pas de techniciens, tout ce qu’on aura conquis en termes de filière on risque de le perdre », a alerté l’agriculteur, réputé proche du président.

Il faut croire que Bruno Robert et les grévistes ont été entendus. Après une bonne heure d’échanges avec l’intersyndicale et Frédéric Vienne, Cyrille Melchior est venu exposer à la presse le contenu de l’accord qui venait de sceller la fin du mouvement de grève : pour sécuriser les financements (hors fonds européens) et offrir une plus grande visibilité sur les dotations et recettes, le Département a demandé à la Chambre d’agriculture de fixer ses objectifs et missions sur une feuille de route, à charge pour la collectivité de mettre en face les moyens financiers dans le cadre d’une convention pluriannuelle.

Pour résumer, le Département pourrait avancer à la Chambre ses recettes fiscales et produits de prestations diverses afin de lui garantir une forme de stabilité financière. L’idée paraît innovante et séduisante, reste à savoir si les deux institutions s’accorderont sur les modalités de la convention.