La CGPER demande le versement de la totalité de la « recette bagasse-énergie » avant la fin de l’année

La Région Réunion a annoncé ce lundi la création d’une marque pour distinguer La Réunion qui devrait sortir courant 2024. L’objectif est de mieux valoriser l’île et d’accompagner les entreprises dans l’internationalisation. La vocation de la marque sera ainsi de promouvoir les atouts, les expertises et les savoir-faire réunionnais, en les distinguant localement, mais aussi en leur donnant plus de visibilité à l’extérieur de l’île.