Kemi Seba déchu de sa nationalité française

Par un décret du 8 juillet, le militant "panafricaniste" Kemi Seba, connu pour être un agent de la Russie et pour ses critiques virulentes de la politique française en Afrique, a été officiellement déchu de sa nationalité française. Ce décret, publié au Journal Officiel, stipule que "M. Stellio Gilles Robert Capo Chichi est déclaré avoir perdu la nationalité française". Ce retrait suit une procédure administrative distincte de la déchéance de nationalité, et nécessite que la personne concernée possède une autre nationalité, se comporte comme un citoyen de cet État, et ait commis des actes contraires aux intérêts de la France .

Français de naissance, Kemi Seba, né en 1981 à Strasbourg de parents béninois, possède également la nationalité béninoise. Les autorités françaises le considèrent comme un agent de l’étranger et lui reprochent ses nombreux propos hostiles à la France et à ses intérêts en Afrique. En mars dernier, lors d’une conférence de presse à Fleury-Mérogis, il avait brûlé son passeport français en signe de protestation contre cette procédure .

Kemi Seba, résidant actuellement au Bénin, a quitté la France pour le Sénégal en 2011 avant de s’installer au Bénin en 2017 avec sa famille. Il avait affirmé dans une interview que le retrait de la nationalité française n’aurait aucun impact sur sa vie quotidienne, précisant qu’il ne se servait de son passeport français que pour environ un quart de ses déplacements à l’étranger, principalement vers les territoires français d’outre-mer .

En plus de ses critiques sur la politique française en Afrique, Kemi Seba a été controversé pour ses propos antisémites. En 2008, il avait été condamné à six mois de prison, dont deux fermes, pour des déclarations comparant les actions de la Banque mondiale en Afrique à Auschwitz. Il assume toujours ces propos aujourd’hui, les qualifiant de « figure de style provocatrice » visant à susciter le débat .

Parmi les autres motifs de controverse, la « Tribu K », un mouvement de défense du peuple noir fondé par Kemi Seba, avait défilé rue des Rosiers à Paris en 2006, suscitant des tensions avec des organisations juives telles que la Ligue de défense juive et Bétar. Le mouvement a été dissous cette même année .

Kemi Seba était venu à La Réunion pendant plusieurs jours en juin 2019. Il avait rencontré plusieurs personnalités et militants locaux. Parmi eux, des membres de la Ligue de Défense Noire Africaine (LDNA) et des figures locales impliquées dans des mouvements sociaux et anticolonialistes. Il avait également tenu une conférence de presse à Saint-Denis à la salle Candin et participé à des débats publics où il avait abordé des sujets concernant les problématiques sociales, économiques et identitaires de l’île.