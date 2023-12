Jours de la Nuit : Soirée de rencontre et de restitution entre les habitants

Après plusieurs mois de sensibilisation et de mobilisation, le Parc national a organisé une soirée de rencontre et d'échange entre les habitants ayant participé au programme des Jours de la Nuit cette année.

Le communiqué :

Le 2 décembre 2023, le Parc national de La Réunion a orchestré une soirée de rencontre à Sainte-Rose réunissant 46 résidents ayant participé au programme des Jours de la Nuit cette année. Élus et acteurs économiques ont enrichi les échanges autour des environnements nocturnes et de l’éclairage. En clôture, les habitants ont présenté des créations artistiques inspirées de la nuit.

Une démarche de sensibilisation et de mobilisation a été lancée dès 2022 par le Parc national dans des quartiers pilotes des communes de Saint-Denis, le Port, la Plaine-des-Palmistes, la Possession, Saint-Louis et Saint-Philippe. L’objectif était de collaborer avec les acteurs publics et privés pour préserver les environnements nocturnes, dans des configurations urbaines variées, incluant des espaces dégradés, intermédiaires et préservés.

Depuis mai 2023, pour la deuxième année consécutive, le Parc national et ses partenaires ont organisé une soirée annuelle de restitution et de rencontre avec les habitants des territoires-pilotes identifiés. Elle comprenait différents ateliers visant à permettre aux participants de (re)découvrir leur environnement nocturne, d’en améliorer la connaissance et de favoriser une (ré)appropriation de la nuit.

Cette soirée des Jours de la Nuit a marqué la restitution de plusieurs mois de travail collectif et le partage de ces travaux avec les territoires voisins.

Au programme :

Dès 16h, les participants ont été accueillis et ont pris part à une série d’ateliers, suivis d’un moment dédié aux restitutions des habitants. Parmi les ateliers proposés :

Élaboration d’une cartographie des besoins en éclairage dans les quartiers de St-Louis, du Brûlé et de Dos d’Âne, lieux où le Parc national avait organisé des soirées d’animation et de sensibilisation aux environnements nocturnes.

Partage de regards croisés sur l’expérience de la nuit.

À la suite de ces ateliers, la restitution collective des habitants a laissé place à une restitution artistique des participants de la Plaine des Palmistes avec un racontaz zistoir et une soirée type « kabar ».

Au-delà des animations visant à réapproprier la nuit, des moments de partage et d’échange entre territoires, générations et personnalités ont ponctué l’après-midi et la soirée. Ils ont mis en lumière les besoins en éclairage des habitants présents et leur volonté d’agir pour améliorer l’environnement nocturne de leur quartier.