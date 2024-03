Joël Bègue, l’ambianceur de la 3ème jeunesse, décède brutalement

Joël Bègue est décédé ce samedi à son domicile à Salazie à la suite d’un malaise. Le sexagénaire était connu pour être l’organisateur de nombreux bals pour la troisième jeunesse depuis près de 40 ans. Une passion qui l’amenait à organiser aux quatre coins de l’île régulièrement des rencontres festives pour les membres des clubs de troisième âge.

Son action avait notamment été saluée par le Département, chef de file de l’action sociale en faveur des personnes âgées, qui lui avait remis une décoration en 2009 puis en 2018 à travers la Médaille départementale du mérite.

Sur les réseaux sociaux, nombre d’anonymes et de personnalités publiques saluent son entrain légendaire pour faire danser les séniors.

« C’est avec une grande émotion et une profonde tristesse que j’apprends le décès de mon ami Joël Bègue. C’était un homme méritant, qui savait donner aux personnes âgées, aux plus pauvres et aux personnes seules, des instants de joie et de bonheur qu’ils n’avaient jamais connu dans leur jeunesse. Il rattrapait le temps perdu pour nos anciens, et je lui en serai toujours très reconnaissant, pour toutes ces personnes qu’il a aidé a sortir du » fé noir ». Merci Joël pour tout ce que tu as fait, toute cette joie que tu as semé autour de toi. Je te soihaite de trouver la paix, et d’être heureux là où le destin te conduit aujourd’hui. » André Thien Ah Koon, maire du Tampon

Je tiens à saluer l’Homme qui a tant fait pour nos ainés et pour Salazie. Mes pensées et mes sincères condoléances vont à sa famille et ses proches. Salazie et la Réunion perd aujourd’hui un pilier, un grand homme, qui a joué un rôle déterminant dans l’épanouissement des 3ème jeunesses. Sidoleine Papaya, maire de Salazie

C’est avec une vive émotion que j’apprends la triste nouvelle du décès de M. Joël Bègue qui a tant œuvré auprès de notre 3ème jeunesse ! Joël avait l’habitude de me convier dans les manifestations qu’il organisait notamment dans le Sud de notre île. J’adresse mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à tous nos gramounes qui pleurent sa disparition Nathalie Bassire, députée de la 3ème circonscription

C’est avec beaucoup de tristesse que j’apprends le décès de Mr Joël Begue. Un nom qu’on ne peut pas dissocier du 3e âge comme on le disait autrefois, 3eme jeunesse aujourd’hui. Il a donné toute sa vie pour s’occuper des personnes âgées. Création de clubs; aucune fête sans une journée 3eme jeunesse et son lot de bus. Je garderai en souvenir cette belle soirée à Salazie dans le froid à l’occasion de ton 60ème anniversaire. Je me rappelle aussi de tes visites chez maman avec qui tu prenais plaisir de discuter et de déjeuner. Joël Begue fait partie de l’Histoire de la Réunion. Les personnes âgées sont orphelines aujourd’hui. Je salue respectueusement sa mémoire. Je présente mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches, à ses très nombreux amis ainsi qu’à toute la 3eme jeunesse. Jean Hugues Ratenon, député de la 5ème circonscription

C’est avec une profonde tristesse que j’apprends le décès de Joël Begue, figure incontournable de l’animation en faveur de la 3ème jeunesse. Souriant et très accessible, Joël Begue est entré dans la vie de nos gramounes il y a près de 33 ans, à l’occasion d’une fête organisée par la Mairie de la Possession. Le coup de foudre est immédiat entre la 3ème jeunesse réunionnaise et cet homme particulièrement dynamique et bienveillant. Il attire les foules et la foule le lui rend bien, témoignant constamment de son amour pour cette personnalité qui était au cœur de toutes les grandes animations en faveur des personnes âgées. Il était notamment l’une des figures phares incontournable de la traditionnelle Journée départementale des personnes âgées organisée par la Collectivité départementale, où il animait le traditionnel bal la poussière dont la dernière édition, en 2023, avait attiré près de 12 000 visiteurs au Jardin de l’Etat. Le Département lui avait rendu hommage en lui remettant la médaille départementale du Mérite et en lui consacrant un portrait dans sa dernière édition du magazine Rendez-vous Citoyen. Joel Begue était l’ange gardien de nos gramounes, celui qui leur apportait le sourire et le bonheur à chaque moment passé avec lui. La Réunion perd une grande figure emplie d’humanité et de simplicité. A sa famille et à ses proches, j’adresse en mon nom personnel et au nom de l’ensemble des Conseillers départementaux, mes condoléances les plus sincères. Puisse-t-il continuer à faire danser et rire de là où il se trouve. Cyrille Melchior, president du Conseil départemental

C’est avec une profonde tristesse que j’apprends le décès de Monsieur Joël Bègue. Il était l’âme des bals populaires, le pilier de la 3ème Jeunesse à La Réunion, et l’organisateur hors pair des grands événements qui rassemblent des milliers de seniors. Son engagement exceptionnel auprès des aînés laisse une marque indélébile et a inspiré des générations entières. Mes condoléances les plus sincères vont à sa famille, ses proches et tous ceux qui ont été touchés par cette perte. Au revoir, Joël. Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis

C’est avec tristesse et stupeur que j’ai appris le décès brutal de Joël Bègue. Lui l’animateur, lui le bout-en-train, lui le passionné, il a tant donné à son public, à nos aînés durant des décennies. Un public qui le lui rendait bien. Il a été de la partie au fil des éditions du Safran en fête. 2023 restera donc comme son dernier passage dans le village de la Plaine des Grègues. Cette édition 2024 sera marquée par son absence et nous lui adresserons un hommage. À sa famille, à ses proches, à ses ami.e.s, à toute la 3ème jeunesse qu’il a fait danser durant toutes ces années, je veux témoigner ma profonde sympathie. Patrick Lebreton, maire de Saint-Joseph

