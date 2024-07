JO : Le premier entraînement de triathlon prévu dans la Seine annulé

Les fortes pluies tombées vendredi et samedi ont souillé les eaux de la Seine, entraînant une dégradation de la qualité de l’eau.

Samedi après-midi, les organisateurs avaient déjà exprimé des inquiétudes concernant la qualité de l’eau, notamment en raison des 16 millimètres de pluie enregistrés la veille. Les niveaux de bactéries E. coli et entérocoques, qui doivent être en-dessous d’un certain seuil pour permettre la baignade, n’ont pas été spécifiés, mais la priorité reste la santé des athlètes.

Malgré cette annulation, les organisateurs se montrent optimistes quant à la tenue des épreuves prévues mardi et mercredi. « Compte tenu des prévisions météorologiques pour les prochaines quarante-huit heures, Paris 2024 et World Triathlon sont confiants dans le fait que la qualité de l’eau reviendra en-dessous des limites avant le début des compétitions de triathlon le 30 juillet« , ont-ils assuré.

Le triathlon, prévu mardi et mercredi, est la première épreuve olympique devant se tenir dans la Seine, avant la natation en eau libre lors de la deuxième semaine des Jeux. Cette épreuve est un prélude à la promesse de la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui envisage d’ouvrir la baignade dans la Seine aux Parisiens dès l’été 2025.

Depuis 2016, l’État et les collectivités franciliennes ont investi 1,4 milliard d’euros pour améliorer la qualité de l’eau de la Seine et de son principal affluent, la Marne. Ces efforts comprennent la modernisation des stations d’épuration, le raccordement des péniches au tout-à-l’égout et le ramassage des déchets plastiques. Cinq ouvrages majeurs ont également été construits, dont un bassin de rétention des eaux pluviales et usées près de la gare d’Austerlitz.

Le retour du soleil sur la capitale ce dimanche laisse entrevoir des perspectives positives. Scott Schnitzspahn, responsable de la haute performance de l’équipe de triathlon américaine, a estimé : « Avec un suivi étroit et en regardant comment le système [de récupération des eaux de pluie déployé] répond aux [précipitations], nous avons vraiment une bonne chance de faire le triathlon complet ».