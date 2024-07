JO : Céline Dion a touché 10 millions de cachet

Tout d’abord, désolé pour mon titre mensonger ? Mais je suis sûr que nombre d’entre vous ont cliqué sur cet article parce que ce genre de titre racoleur vous donne envie de lire l’article. Il y a malheureusement au fond de nous une part sombre, un peu jalouse, qui n’aspire qu’à envier les autres. Son seul objectif était de vous inciter à lire ce que j’avais à vous dire.

Non, Céline Dion n’a pas touché un centime pour sa prestation. L‘information avait déjà été démentie par l’organisation du Comité olympique. Mais la rumeur sur les réseaux sociaux était si forte que l’artiste a été contrainte de publier un démenti sur ses propres réseaux : « Aucun artiste ne perçoit de rémunération. Seuls les frais techniques et logistiques sont pris en charge par des fonds privés à hauteur de 95 %. La vente des billets de spectacle a permis une telle organisation« .

Tout cela pour vous mettre en garde, une fois de plus, contre les informations que vous trouvez sur les réseaux sociaux. N’importe quel abruti en mal de gloire (ou d’argent facile puisque ce genre de posts génèrent beaucoup de clics et rapportent donc des sommes importantes à leurs auteurs) poste n’importe quoi et vous aurez des milliers, parfois, des millions d’autres abrutis qui vont partager l’information sans se donner la peine de vérifier. Trop contents de dénigrer ou trop contents de trouver une information qui ne fait que les conforter dans leurs délires paranoïaques.

Je ne le répèterai jamais assez. Malgré tous leurs défauts, les journaux agréés par des organismes officiels garantissent la véracité de leurs écrits ou de leurs paroles, s’agissant de radios et de télévisions. Nul n’est parfait, il nous arrive à nous aussi de faire des erreurs, mais jamais nous ne nous prêterons à des manipulations de la sorte. Nous avons des avis politiques différents, c’est ça qu’on appelle le pluralisme et la démocratie, mais au moins, vous savez qu’un journaliste, un vrai, a fait un minimum de travail de vérification avant de publier une information.

Ça n’a interpellé personne qu’aucun journal « sérieux » n’avait repris cette information? Ah oui, j’oubliais… La presse « mainstream » pour parler comme ces complotistes du dimanche, nous cache tout, et est manipulée par des « illuminati » qui contrôlent le monde… Excusez moi, j’avais oublié que j’étais moi-même manipulé…