JO 2024 : L’entraîneur de boxe des Samoa décède au village olympique

Selon des sources proches de l’organisation, Lionel Elika Fatupaito a été retrouvé inconscient dans sa chambre par d’autres membres de l’équipe samoane. Les services médicaux présents sur place sont rapidement intervenus, mais malgré tous les efforts de réanimation, l’entraîneur n’a pas pu être sauvé. Son décès a été prononcé peu après l’arrivée des secours​​.

La nouvelle de sa mort a profondément touché la communauté sportive présente à Paris pour les Jeux Olympiques. Plusieurs athlètes et entraîneurs ont exprimé leur tristesse et leur soutien à l’équipe samoane. Le Comité Olympique des Samoa a publié un communiqué exprimant sa profonde tristesse et soulignant l’impact significatif de Lionel Elika Fatupaito sur la boxe aux Samoa.

Lionel Elika Fatupaito était un entraîneur respecté, ayant consacré plusieurs décennies à l’entraînement de jeunes boxeurs samoans. Sous sa direction, l’équipe de boxe des Samoa a remporté plusieurs médailles dans des compétitions régionales et internationales. Son dévouement et sa passion pour le sport ont inspiré de nombreux jeunes athlètes.

Le comité d’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 a exprimé ses condoléances et a mis en place un soutien psychologique pour les membres de l’équipe samoane. Des mesures supplémentaires de surveillance médicale ont été renforcées dans le village olympique pour assurer la sécurité et le bien-être des athlètes et du personnel présent.