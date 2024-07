JO 2024 : Anne Hidalgo plonge dans la Seine

Longtemps attendu, ce mercredi le moment du grand plongeon est arrivé pour la maire de Paris. Anne Hidalgo, accompagnée de Tony Estanguet et de Marc Guillaume, a rempli son engagement tant attendu de plonger dans la Seine, sous un soleil éclatant et dans une eau à 20°C. L’instant que la mairie de la capitale a voulu historique avait été reporté plusieurs fois en raison des mauvaises conditions météorologiques et des élections législatives anticipées.

⚡️ ALERTE INFO La promesse est enfin tenue. Après plusieurs reports, la maire de Paris, Anne Hidalgo s’est baignée dans la Seine, mercredi, vers 10 heures. pic.twitter.com/YASgJqLzVU — franceinfo (@franceinfo) July 17, 2024

Après quelques minutes dans l’eau, la maire de Paris s’est exprimée avec enthousiasme sur cette réalisation : « Imaginez, dans un an, un site de baignade ici, une piscine, pour tous ceux qui voudront venir nager. Et on aura trois autres sites de baignade. Nous avons besoin d’adapter nos villes au changement climatique et retrouver le fleuve. Le bord a été une première conquête avec ses voies piétonnes et ensuite pouvoir plonger dans l’eau« , s’est enthousiasmé Anne Hidalgo au micro de France Info. Pour rappel, la dépollution du fleuve était un pilier crucial de la candidature de Paris 2024.

Les résultats des prélèvements récents confirment également la qualité des eaux de la Seine pour la baignade. Malgré un débit toujours élevé (environ 400 mètres cubes par seconde mardi), les autorités locales ont signalé des résultats bactériologiques globalement positifs. Les analyses effectuées par l’ONG Surfrider les 26 juin et 4 juillet sur le parcours olympique ont montré des niveaux conformes aux normes internationales pour les bactéries Escherichia coli et entérocoques, les deux principaux critères pour évaluer la sécurité des baignades.

L’image contraste fortement avec la baignade de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, il y a quelques jours. Les internautes avaient moqué sa glissade sur les berges du fleuve. Une leçon visiblement retenue par l’équipe de la maire de Paris, qui a pu prévoir une échelle à Anne Hidalgo.